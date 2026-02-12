Le marché boursier a perdu du terrain sur la séance du jeudi. Le benchmark a glissé de –0,32 % à 14 595,47 points, dans un modeste volume de 5,5 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La palme des hausses est revenue au titre SIAME. L’action du spécialiste des appareillages électriques s’est appréciée de 5,1 % à 3,100 D, dans un flux limité de 40 mille dinars.

Le titre UIB s’est retrouvé parmi les meilleures performances de la séance. L’action de la filiale du groupe SOCIETE GENERALE s’est bonifiée de 3,4 % à 27,000 D, en drainant un volume anémique de 4 mille dinars sur la séance.

Également dans le secteur bancaire, le titre UBCI a affiché la plus forte correction à la baisse de la séance. Echangée à hauteur de 44 mille dinars, l’action de la filiale du groupe CARTE a reculé de –4,5 % à 36,290 D.

Le titre OFFICEPLAST a terminé la séance en territoire négatif. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires s’est délestée de –3,8 % à 2,300 D. La valeur a brassé des échanges réduits de 16 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK poursuit sa dynamique positive. L’action du bras financier du groupe PGI a inscrit une progression de 1,8 % à 57,420 Dt, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 848 mille dinars.