Un projet communal pilote visant à lutter contre le réchauffement climatique en milieu urbain a été lancé, début février 2026, dans la commune de Chouachi dans le Gouvernorat de Kairouan (centre de la Tunisie), par le Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CILG).

D’après le centre, ce projet baptisé “Pépinière communale, reboisement et rafraîchissement urbain” repose sur des solutions basées sur la nature. La pépinière communale est, en effet, un espace aménagé et géré par une municipalité pour produire et cultiver des végétaux (arbres, arbustes, fleurs) destinés au fleurissement, à l’aménagement paysager des espaces publics, ou à des projets de reboisement et de biodiversité locale.

Le projet a été lancé à l’occasion d’une visite d’une délégation de représentants de municipalités canadiennes à la commune de Chouachi et il s’inscrit dans le cadre du projet Action Climatique Inclusive dans les Communes Tunisiennes (ACICT).

Le projet ACICT, mis en œuvre en Tunisie par CILG en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), est réalisé en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Environnement, avec le soutien financier d’Affaires mondiales Canada.