Un projet pilote communal baptisé “Yati Nature -Protection du littoral et fixation écologique des dunes” a été lancé, début février 2026, dans la commune de Djerba Midoun (île de Djerba) par le Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CILG).

D’après le centre, ce projet visant à réduire les impacts croissants des changements climatiques sur les zones côtières grâce à des solutions basées sur la nature, s’inscrit dans le cadre du projet Action Climatique Inclusive dans les Communes Tunisiennes (ACICT).

Le projet a été lancé à l’occasion d’une visite d’une délégation de représentants de municipalités canadiennes à la commune de Djerba Midoun.

En marge de cette visite, un atelier participatif de co-construction de mécanismes de participation des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables a été organisé. Des échanges d’expertises entre spécialistes tunisiens et canadiens, ainsi qu’une concertation élargie avec les acteurs locaux et la société civile ont également eu lieu, permettant de consolider l’intégration des solutions basées sur la nature, la prise en compte de la biodiversité et l’ancrage de l’inclusion au cœur de la gouvernance climatique locale.

Le projet “Action Climatique Inclusive dans les Communes Tunisiennes (ACICT)”, mis en œuvre en Tunisie par CILG en partenariat avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM), est réalisé en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Environnement, avec le soutien financier d’Affaires mondiales Canada.

Le CILG est une entité juridique autonome de droit tunisien. Il agit en tant que centre de ressources et d’expertise qui met en œuvre des programmes et projets de conseil, d’appui et de renforcement de capacités dans les domaines des stratégies et politiques publiques, la gouvernance inclusive et le développement régional et local.

Le CILG a été créé à l’aube du printemps arabe par l’agence de coopération internationale de l’association des communes néerlandaises (VNG International) et a évolué en tant que structure à part entière en tant que partenaire de mise en œuvre de plusieurs programmes de coopération internationale pour le développement dans la région.