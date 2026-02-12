Un dernier appel à candidatures, destiné aux porteurs de projets agricoles, de services ou de transformation de produits agricoles et aussi aux investisseurs envisageant l’extension de projets déjà créés, dans les gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid et Kasserine, a été lancé par l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

L’initiative soutenue par la Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGREE), la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), s’inscrit dans le cadre du Projet de valorisation des périmètres irrigués à travers le développement des chaines de valeur (PVPI-DCV), financé par la Banque Africaine du Développement (BAD), a précisé l’APIA, mercredi, dans un communiqué.

Ce programme propose des financements privilégiés, dont des prêts pouvant atteindre les 30 mille dinars, à rembourser sans intérêt, sur 10 ans, avec une période de grâce de deux ans.

Il présente aussi des crédits, couvrant à hauteur de 30% jusqu’à 60% la valeur de l’investissement, remboursable, également, sans intérêt, sur 7 ans, avec une période de grâce de deux ans.

Le programme offre, en outre, un accompagnement personnalisé aux investisseurs, a encore indiqué l’APIA, soulignant que le dernier délai de dépôt de candidatures a été fixé pour le 28 février 2026.

Le projet PVPI-DCV a pour objectif principal de contribuer à l’amélioration des revenus des populations des gouvernorats de Kairouan, de Kasserine et de Sidi Bouzid, à travers le développement de chaines de valeur agricoles.