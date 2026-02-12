Dix neuf nouvelles entreprises industrielles opérant dans les secteurs des composants automobiles, du textile, cuir et chaussures et des services annexes à l’industrie, ont obtenu, jeudi, le statut d’Opérateur économique agréé (OEA), accordé par la Direction générale des douanes.

Le nombre d’entreprises ayant déjà obtenu ce statut depuis le lancement de ce programme en 2010 passe ainsi à 221 entreprises dont 126 entreprises industrielles.

Les accords relatifs à l’octroi de ce statut ont été signés entre la Direction générale de la douane tunisienne et ces entreprises, lors d’une journée d’information sur le statut d’opérateur économique agréé, organisée à Tunis.

L’opérateur économique agréé est un statut accordée à toute entreprise établie en Tunisie, exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur, ayant la confiance de l’administration des douanes et remplissant des conditions minimales.

Ce statut permet aux entreprises bénéficiaires, de réduire les délais des contrôles physiques des marchandises et corollairement ceux de stationnement au niveau des ports, et ce, moyennant des déclarations simplifiées établies conformément aux dispositions du code des douanes ou des déclarations en détail orientées automatiquement au circuit vert.