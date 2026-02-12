Le commissariat régional de l’artisanat à Tozeur mène une série de visites de terrain en vue d’identifier et d’évaluer les entreprises artisanales souhaitant adhérer au programme de mise à niveau artisanale au titre des exercices 2025 et 2026.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une convention tripartite liant l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et Centre Technique du Tapis et de Tissage, a indiqué la commissaire régionale, Souhir Ben Ayed, à l’Agence TAP.

La convention vise à améliorer la qualité et la compétitivité des produits artisanaux, tout en impulsant la dynamique de l’installation à son propre compte dans le secteur.

Au titre de la première tranche mise en œuvre en 2025, 13 conventions ont été conclues avec des entreprises artisanales, permettant à 81 stagiaires d’en bénéficier, sur un total de 14 structures ayant manifesté leur intérêt pour le dispositif.

Dans le sillage de cette première phase, des journées de sensibilisation ont été organisées à travers les différentes délégations du gouvernorat afin de promouvoir le programme et d’en expliciter les mécanismes d’adhésion.

À l’issue de cette campagne, les services de la délégation ont enregistré une deuxième vague de candidatures émanant de 29 entreprises artisanales, totalisant 137 apprenants, opérant dans diverses localités et couvrant plusieurs spécialités. Les préparatifs sont en cours pour la signature des conventions afférentes à cette nouvelle cohorte.

Les activités concernées englobent, notamment, le tissage traditionnel, la broderie artisanale, les métiers de l’habillement, ainsi que la bijouterie, la joaillerie et la gastronomie traditionnelle.

La commissaire régionale a, par ailleurs, souligné que l’appel à candidature demeure ouvert aux entreprises artisanales intéressées, les formulaires d’adhésion étant disponibles au siège du commissariat régional de l’Artisanat à Tozeur.