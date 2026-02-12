L’exposition internationale de la transition énergétique “The Energy Transition Expo” KEY 2026 , se tiendra du 4 au 6 mars 2026 au Parc des expositions de Rimini, ville côtière du nord-est de l’Italie, avec une ambition affirmée: renforcer les passerelles entre l’Europe et l’Afrique, en particulier l’Afrique du Nord, dans le domaine de la transition énergétique.

Selon son organisateur, l’Italian Exhibition Group (IEG), ce rendez-vous de la transition énergétique se veut un hub international réunissant industriels, développeurs de projets, investisseurs, institutions publiques et experts des énergies renouvelables. Pour les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc, Algérie, mais aussi pour l’Égypte et l’Afrique subsaharienne, KEY 2026 représente une opportunité stratégique de positionnement sur les marchés européens et méditerranéens de l’énergie propre.

Un espace baptisé “Africa Investment Hub” sera dédié ainsi aux partenariats et aux financements entre acteurs africains et européens. Il figure parmi les principales nouveautés de cette quatrième édition de Key Energy Expo.

Cette orientation s’inscrit dans un contexte marqué par l’accélération des projets solaires et éoliens au Maghreb, l’essor de l’hydrogène vert et le renforcement des interconnexions énergétiques euro-méditerranéennes.

Sept grandes filières seront représentées à cette exposition: le photovoltaïque, l’éolien, le stockage d’énergie, l’efficacité énergétique, la mobilité électrique et les villes durables.

Autre nouveauté de ce conclave des acteurs de l’énergie propre: l’Hydrogen Power Expo, un espace entièrement dédié à l’hydrogène, secteur stratégique pour les pays maghrébins qui ambitionnent de devenir des producteurs et exportateurs d’hydrogène vert vers l’Europe.

KEY 2026 mettra également en avant l’innovation à travers un “Innovation District”, dédié aux start-up et PME vertes, ainsi qu’un espace “Green Jobs & Skills” favorisant la rencontre entre entreprises et professionnels des métiers de la transition énergétique, un enjeu crucial pour les économies maghrébines en quête d’emplois qualifiés.

L’efficacité énergétique, dans les secteurs industriel et résidentiel, sera au cœur des débats, avec un accent sur le bâtiment durable et les infrastructures, domaines où les besoins d’investissement restent importants dans la région.

Au-delà de l’exposition technologique, KEY 2026 se positionne comme un espace de négociation et de structuration de partenariats, notamment autour des contrats d’achat d’électricité (PPA), qui feront l’objet d’un événement B2B spécifique au début du salon.

Dans un contexte où les pays du Maghreb cherchent à attirer des financements internationaux, développer leurs capacités renouvelables et renforcer leur intégration aux marchés européens, KEY 2026 apparaît comme une plateforme stratégique pour consolider leur rôle dans la transition énergétique euro-méditerranéenne.

Plus de 1.000 exposants sont attendus au Parc des expositions de Rimini, dont près d’un tiers internationaux représentant une trentaine de pays, ainsi que plus de 500 acheteurs et délégations provenant d’environ 50 pays, avec le soutien du Ministère italien des Affaires étrangères et de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE).