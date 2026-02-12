Le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, jeudi, au siège du département, Giuseppe Perrone, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie.

Selon le ministère des Affaires étrangères, cette rencontre a été l’occasion pour les deux parties de rappeler l’importance de développer les relations de partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne selon une nouvelle approche, répondant aux aspirations des deux parties et tenant compte du nouveau contexte ainsi que des défis actuels, dans le plein respect de la souveraineté nationale et sur la base de l’égalité et de l’intérêt mutuel.