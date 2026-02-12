Le déficit commercial s’est allégé, à fin janvier 2026, pour s’établir à un niveau de (-1287,6MD), contre (-1764,6 MD) durant la même période de l’année 2025, d’après la note sur le Commerce Extérieur aux prix courants pour janvier 2026 publié, jeudi, par l’Institut National de la Statistique (INS).

Ce déficit provient du groupe des produits énergétiques de (-927,4 MD), des matières premières et demi-produits de (-433,1 MD), des biens d’équipement de (-324,7 MD) et des biens de consommations (-27,4 MD).

En revanche, le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+424,9 MD).

D’autre part, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à (-360,3 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s’est établi à (-927,4 MD) contre (-1078,4 MD), durant le mois de janvier 2025.

Le taux de couverture a atteint un niveau de (80,4%) contre (74%) en janvier 2025.