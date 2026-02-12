Le diplomate tunisien Mohamed Ben Youssef, nommé directeur général de l’Institut culturel afro-arabe (ICAA), dont le siège est à Bamako, capitale de la République du Mali, a, dans son mot publié sur le site officiel de l’ICAA, exprimé son profond honneur d’avoir été désigné à la tête de cette prestigieuse institution intergouvernementale, conformément à la vision des dirigeants africains et arabes visant à renforcer l’intégration, la solidarité et le développement durable entre les deux parties.

S’appuyant sur une expérience diplomatique de plus de trois décennies, le nouveau directeur général a affirmé sa volonté de contribuer au renforcement du dialogue et de la compréhension mutuelle, ainsi qu’à la consolidation des valeurs d’échange intellectuel et éducatif entre les peuples africains et arabes.

“Nos efforts et nos activités s’attacheront à accroître de manière substantielle la visibilité de notre Institut et à concrétiser sa mission et ses objectifs, qui visent à approfondir la compréhension mutuelle conduisant au rapprochement afro-arabe et à renforcer le rôle de la culture et des arts comme pont de dialogue et outils d’intégration entre les régions arabe et africaine», a-t-il noté.

Dans ce contexte, Mohamed Ben Youssef a souligné que les programmes à venir incarneront “la conviction inébranlable que la convergence de la pensée, de l’éducation et du savoir constitue une garantie fondamentale du progrès, de la prospérité, de la compréhension et de la coopération entre les peuples”.

Cette mission, a-t-il précisé, sera menée en coordination étroite avec l’ensemble des pays africains et arabes, et en partenariat avec diverses organisations et institutions culturelles œuvrant pour le rapprochement entre les peuples des deux régions, dans l’objectif de contribuer à la construction d’un avenir plus prometteur pour les générations futures.

Créé en 2002 conjointement par l’Union africaine et la Ligue des Etats arabes, l’Institut culturel afro-arabe a pour vocation principale de promouvoir la coopération et les échanges culturels entre l’Afrique et le monde arabe.