La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a rencontré, ce mercredi au siège de son département à Tunis, l’ambassadrice de l’Inde en Tunisie, Ni Khobragade, afin d’explorer les opportunités de renforcer la coopération culturelle et artistique entre les deux pays.

Dans un communiqué diffusé en fin d’après-midi sur le site du ministère, il est précisé que la rencontre a permis d’examiner diverses pistes pour développer des partenariats bilatéraux dans plusieurs secteurs créatifs.

Parmi les propositions évoquées figurent des résidences artistiques et des échanges d’expertise, notamment la participation de jeunes réalisateurs tunisiens à des formations spécialisées en mise en scène et en cinéma en Inde, afin de renforcer leurs compétences et promouvoir les échanges culturels.

La possibilité d’une collaboration entre un chef d’orchestre indien et l’Orchestre symphonique tunisien (OST) pour un concert au Théâtre de l’Opéra de Tunis a également été discutée.

Les deux parties ont aussi envisagé l’organisation d’une semaine culturelle pour valoriser le patrimoine culinaire tunisien et indien, ainsi qu’une exposition consacrée au patrimoine indien à travers des œuvres picturales, à organiser par le Musée national d’art moderne et contemporain (Macam Tunis).

En outre, la participation de l’Inde à la prochaine édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), qui se tiendra pour sa 40e édition du 23 avril au 3 mai 2026, a été évoquée comme un moyen de renforcer les liens culturels entre les deux pays.

Le développement de la coopération dans le domaine de la littérature pour enfants a également été abordé, avec la traduction de récits pour enfants en arabe et en hindi, en partenariat avec l’Institut de traduction de Tunis.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé l’importance de la culture comme vecteur de dialogue entre les civilisations et ont exprimé leur engagement à concrétiser ces projets afin de renforcer les relations culturelles entre la Tunisie et l’Inde, selon la même source.