L’ancien directeur général de l’ Institut Pasteur de Tunis, Hechmi Louzir, a été, promu au grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite Français, mardi soir à l’occasion d’une cérémonie de remise de cette distinction par le président de l’Institut et de la Fondation Mérieux, Alain Mérieux, a annoncé mercredi l’Ambassade de France à Tunis.

Au cours d’une soirée organisée en présence de sa famille, ses proches, ses confrères et consœurs du secteur biomédical, le parcours scientifique de l’immunologue tunisien de réputation internationale et dont l’expertise reste indispensable, en Tunisie comme auprès de l’Organisation mondiale de la Santé, a été honorée.

Ancien boursier de la coopération scientifique française, Louzir est un infatigable défenseur de l’héritage pastorien qui continue de soutenir les recherches contre la rage et la leishmaniose, deux maladies longtemps négligées.

Alors que la France accueillera le 7 avril prochain à Lyon le Sommet « Une Seule Santé »/ « One Health », le monde a plus que jamais besoin de scientifiques comme le Hechmi Louzir et Samia Mnif, actuelle DG de l’Institut Pasteur, tous deux porteurs d’une approche intégrée, coopérative et fondée sur la preuve scientifique pour faire face aux menaces sanitaires émergentes et réémergentes, a souligné le communiqué de l’ambassade de France à Tunis.

À travers les bourses conjointes du programme PHC Utique et la chaire Charles Nicolle, la coopération scientifique franco-tunisienne se poursuit auprès des nouvelles générations de chercheurs pour porter la vision d’une seule santé.