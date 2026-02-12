Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont légèrement régressé de 2,12%, durant l’année 2025, à 2 484,3 millions de dinars (MD), par rapport à 2024, indique l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), dans son Bulletin de conjoncture, rendu public, mercredi.

Le nombre de projets déclarés a atteint 3 909 en 2025. Une fois créés, ces projets pourraient créer 37 329 postes d’emplois.

Certains secteurs ont enregistré une hausse considérable au niveau de leurs investissements déclarés, notamment les filières des industries Agroalimentaires (8,4%), des industries Mécaniques et Electriques (13,2%), des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (21,4%), et des industries du cuir et de la chaussure (167,1%).

Les investissements déclarés dans le cadre des projets de création se sont élevés à 1 044,4 MD en 2025, ce qui représente 42% du total des investissements déclarés durant l’année 2025, selon la même source. Pour le reste des investissements déclarés (d’une valeur de 1 439,9 MD), ils portent sur des projets d’extension, de renouvellement de matériel,…

S’agissant des investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices, ils sont passés de 470 MD, en 2024, à 534,5 MD pendant l’année 2025, soit une augmentation de 13,7%. En revanche, les industries dont la production est orientée vers le marché local ont baissé de 5,7%, à 1 949.8 MD.

Par ailleurs, l’année 2025 a enregistré la déclaration de 397 projets à participation étrangère (244 projets 100% étrangers et 153 projets en partenariat) d’une valeur globale de 436,5 MD contre 614,1 MD durant l’année 2024, soit une baisse de 28,9%.

Ces projets permettront la création de 10 002 postes d’emplois contre 18 724 durant l’année 2024, ce qui représente une chute de 46,6%.