Plus de 200 rendez-vous d’affaires ont été organisés, mardi, à la Maison de l’Exportateur, entre une dizaine d’opérateurs béninois et plus de 80 producteurs et exportateurs tunisiens, et ce, dans le cadre des Rencontres Professionnelles B to B Tuniso-béninoises.

Organisé à l’initiative du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), à travers sa représentation commerciale au Nigeria, cet événement a réuni plusieurs secteurs à fort potentiel, notamment la grande distribution, l’agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, les BTP et matériaux de construction, les études et l’ingénierie, les nouvelles technologies, les énergies renouvelables ainsi que les dispositifs médicaux, a précisé le CEPEX.

Les rencontres d’affaires, qui se poursuivront mercredi et jeudi, à travers des visites de terrain au profit des acheteurs béninois à des entreprises tunisiennes, s’inscrivent dans le cadre d’une démarche visant à valoriser le savoir-faire tunisien et à approfondir les échanges avec des partenaires subsahariens, afin d’impulser les échanges commerciaux entre les deux pays.

En 2025, les exportations tunisiennes vers le marché béninois ont augmenté de 27,5% et leur valeur est estimée à 48 millions de dinars (MD). Ces exportations concernent, principalement, les articles de friperie, les articles en plastique, les câbles et appareils électriques, le plâtre.

D’après le CEPEX, le potentiel inexploité d’exportations tunisiennes vers ce marché promoteur est estimé à 50 MD (conducteurs électriques, compteurs électriques, ciment, pâtes alimentaires, couscous …).