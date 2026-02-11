La Tunisie et le Liban explorent de nouvelles voies de partenariat économique. Le président par intérim de la Tunisia Investment Authority (TIA) et Directeur Général de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA), Jalel Tebib, a reçu, lundi au siège de l’Instance, l’ambassadeur du Liban à Tunis, Miled Nammour, accompagné de deux investisseurs libanais, pour un dialogue centré sur la dynamisation des flux d’investissement entre les deux pays.

Selon les réseaux sociaux de la TIA, la rencontre a permis d’identifier des opportunités de coopération dans quatre secteurs jugés prioritaires : la valorisation des produits agricoles, les technologies de l’information et de la communication, les énergies renouvelables et le tourisme médical.

À cette occasion, Jalel Tebib a réaffirmé l’engagement des autorités tunisiennes à garantir “un environnement d’affaires sécurisé”, à protéger les droits des investisseurs et à faciliter la mise en œuvre des projets.

Cette dynamique s’appuie sur un réseau existant de 27 entreprises libanaises ou à participation libanaise opérant en Tunisie. Ces entreprises représentent un volume d’investissements total d’environ 20 millions de dinars et ont généré près de 750 emplois, témoignant de l’ancrage des relations bilatérales.