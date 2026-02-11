La mise en œuvre du programme national d’autonomisation sociale des familles pour l’année 2025-2026 se poursuit dans le gouvernorat de Kébili.

La responsable au commissariat régional de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Besma Mosbahi, a indiqué à l’Agence TAP que ce programme vise à renforcer les compétences familiales en matière d’éducation scolaire, de conduites à risque et de préparation à la vie matrimoniale, en particulier.

Dans ce cadre, a-t-elle ajouté, des séances de sensibilisation sur le développement de l’adolescent et l’accompagnement des enfants ayant des troubles du comportement et les conduites à risque sont proposées dans différents établissements scolaires au profit des élèves et des parents.

Par ailleurs, une session de formation sur l’accompagnement psychologique et social des enfants a été entamée, en novembre 2025, au profit de 35 agents œuvrant dans le secteur social. Cette formation prendra fin, vendredi 13 février, d’après la même source.