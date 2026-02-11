L’Université de Sfax a signé un accord-cadre de coopération académique avec l’Institut supérieur d’informatique, programmation et analyse (ISIPA) de la République démocratique du Congo, a annoncé l’Université sur ses réseaux sociaux.

Ce partenariat vise à développer la mobilité étudiante et enseignante entre les deux institutions.

Il prévoit également la mise en place de projets de recherche communs, en particulier dans les domaines stratégiques de l’informatique, de la programmation et de l’intelligence artificielle.

En s’associant avec l’ISIPA, l’Université de Sfax se veut une occasion de renforcer son ancrage dans l’espace académique africain et de contribuer activement à la coopération « Sud-Sud ».

Cette convention s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l’Université de Sfax une destination privilégiée pour la formation et la recherche sur le continent.