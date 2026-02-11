Plus de 630 mille visiteurs japonais ont visité le pavillon national à l’Exposition Universelle 2025, qui s’est tenu du 13 avril au 13 octobre 2025, à Osaka dans la région du Kansai au Japon, a indiqué, le Commissaire Général de la Tunisie à cette exposition et PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine.

Intervenant lors d’une réunion de clôture de la participation tunisienne à « Expo Osaka 2025 », organisée, mercredi 11 février 2026, à Tunis, Ben Hassine a précisé que “le temps de passage” de ces visiteurs au pavillon tunisien a été significatif dépassant pour plusieurs invités 30 minutes alors que cet espace est conçu pour des visites rapides.

Et de poursuivre que les visiteurs japonais ont pris connaissance des spécificités de la Tunisie à travers son pavillon, mettant en évidence la richesse du patrimoine, civilisationnel et traditionnel national et en reflétant la richesse culturelle du pays.

Plusieurs évènements économiques organisés, en marge de « l’Expo Osaka 2025 », tels que la valorisation des produits de terroirs et locaux, la semaine du tourisme tunisien (du 29 septembre au 1 er octobre 2025), auront des répercussions sur le plan touristique, économique et social, a encore souligné Ben Hassine.

Le Commissaire Général de la Tunisie à cette exposition a ajouté que plusieurs contacts ont été entrepris entre les opérateurs tunisiens et les opérateurs japonais dans plusieurs secteurs à savoir les énergies renouvelables, la gestion des eaux, les produits de terroir tunisien (huile d’olive et dattes).

«Une délégation japonaise est actuellement présente en Tunisie pour travailler avec des jeunes tunisiens sur le développement et la promotion des produits du terroir », a-t-il avancé.

Ben Hassine a, également, rappelé que des actions de suivi, des forums et des workshops seront organisés, par la suite, par la Chambre mixte tuniso-japonaise et le gouvernement pour assurer le suivi et garantir le succès des résultats déjà réalisés lors de la participation tunisienne à « Expo Osaka 2025″.

De son côté, le président de la Chambre de commerce et d’industrie Tuniso-japonaise, Nacef Belkhiria a indiqué que la Tunisie devrait développer davantage son partenariat stratégique avec le Japon tout en offrant des incitations importantes qui tiennent en considération la concurrence.

« La Tunisie dispose d’un potentiel attrayant pour les investisseurs japonais, notamment, le capital humain, l’expertise en matière de l’intelligence artificiel, les services et les applications informatiques », a-t-il dit.

Le PDG du CEPEX avait indiqué, auparavant, que la participation tunisienne à l’exposition universelle Osaka 2025, ambitionne de développer des partenariats gagnant-gagnant, de valoriser l’offre tunisienne en matière de biens et services, de créer de nouvelles opportunités commerciales et d’échanges ainsi que drainer des investissements dans le domaine de l’innovation, la science et la technologie.

Il est question, également, de promouvoir le tourisme local et de positionner la Tunisie en tant que plateforme idéale pour faciliter le transfert de connaissances et de technologies vers d’autres nations africaines, grâce à son emplacement géographique stratégique.