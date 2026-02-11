La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi a appelé mardi à développer davantage les méthodes de travail au sein des directions générales et des établissements relevant du Département, lors d’une réunion périodique avec les directeurs généraux et les directeurs de ces institutions.

Au cours de cette réunion destinée au suivi du bon déroulement des activités au sein des structures relevant du Département, la ministre a également appelé à développer davantage les méthodes de travail au sein des intitutions, de moderniser davantage l’administration et a s’adapter au mieux aux technologies modernes dans les volets de la structuration, de la gestion et des programmes de travail.

Mme Srarfi a également souligné l’importance de la concertation et de la coopération entre ces établissements notamment lors de l’organisation des manifestations artistiques et culturelles, tout en insistant sur l’importance du travail horizontal au service de l’action culturelle.

La ministre s’est, par ailleurs, informée du fonctionnement de la plateforme d’appui à la culture, recommandant de davantage veiller à améliorer les services fournis par cette plateforme et à développer les volets relatifs au recyclage et à la formation en accord avec les exigences de l’action au sein du ministère.

La ministre a également invité les directeurs généraux et les directeurs à la bonne préparation du budget de l’année 2027.