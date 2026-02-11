Avec le lancement du plan de dÃ©veloppement 2026/2030, la Tunisie entame une phase de transition qualitative dans le secteur de lâ€™habitat axÃ©e sur la philosophie de Â« rÃ©alisation de la justice sociale via des outils Ã©conomiques Â», et ce Ã travers le lancement d’une sÃ©rie de rÃ©formes qui rÃ©pondent aux Ã©volutions dÃ©mographiques et aux indicateurs issus du Recensement GÃ©nÃ©ral De La Population Et De l’Habitat 2024.

Lâ€™Ã‰tat tunisien envisage de redresser ce secteur vital et stratÃ©gique afin de parvenir Ã un Ã©quilibre juste entre Â« coÃ»t et capacitÃ© de remboursement Â», et ce, en concrÃ©tisations des directives du prÃ©sident de la RÃ©publique, KaÃ¯s SaÃ¯ed. Ces directives portent sur la garantie du droit constitutionnel au logement, en particulier pour les catÃ©gories Ã faible et moyen revenus qui affrontent des difficultÃ©s en termes dâ€™accÃ¨s Ã la propriÃ©tÃ© immobiliÃ¨re.

Lors dâ€™une rencontre tenue, en dÃ©but de semaine derniÃ¨re, avec la cheffe du gouvernement, Sarah ZaÃ¢frani Zenzri, le prÃ©sident de la RÃ©publique Ã rÃ©affirmÃ© le droit du citoyen Ã un logement dÃ©cent, soulignant que la SociÃ©tÃ© Nationale ImmobiliÃ¨re de Tunisie (SNIT), lâ€™Agence FonciÃ¨re dâ€™Habitation et la SociÃ©tÃ© de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS) devront accomplir pleinement leurs missions pour lesquelles elles ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es. Dans ce cadre, il a soulignÃ© que le mÃ©canisme de la location-accession constitue une solution qui doit Ãªtre adoptÃ©e par la politique sociale de lâ€™Ã‰tat pour rÃ©soudre la crise du logement et freiner la hausse excessive des loyers.

Le plan de dÃ©veloppement 2026/2030 prÃ©voit la rÃ©alisation dâ€™environ 5 000 logements dans le cadre du mÃ©canisme de la location-accession, pour un coÃ»t global estimÃ© Ã 750 millions de dinars, soit une moyenne de 1 000 logements par an, avait annoncÃ© le ministre de lâ€™Ã‰quipement et de lâ€™habitat, Salah Zouaoui. En 2026, lâ€™objectif est de rÃ©aliser, 1213 logements rÃ©partis sur 11 gouvernorats dâ€™un coÃ»t estimÃ© Ã 212 millions de dinars.

Le ministÃ¨re poursuivra, Ã©galement, la programmation dâ€™autres projets de logement dans le cadre du mÃ©canisme de location-accession, en fonction de la disponibilitÃ© des terrains nÃ©cessaires, et ce, pour couvrir lâ€™ensemble des gouvernorats, selon les propos du ministre lors dâ€™une sÃ©ance dâ€™audition organisÃ©e par la commission de la planification stratÃ©gique, du dÃ©veloppement durable, des transports, des infrastructures et de lâ€™amÃ©nagement urbain au Parlement.

Les dÃ©putÃ©s devraient adopter en sÃ©ance plÃ©niÃ¨re, ce mercredi, deux projets de lois. Le premier projet porte sur lâ€™achÃ¨vement du statut de la SociÃ©tÃ© Nationale ImmobiliÃ¨re de Tunisie (SNIT) et le deuxiÃ¨me concerne lâ€™achÃ¨vement de la loi relative Ã la crÃ©ation de la SociÃ©tÃ© de promotion des logements sociaux. Ces deux textes proposent dâ€™accorder aux deux sociÃ©tÃ©s en question des formules de financement et de commercialisation facilitÃ©es, notamment la location-accession et la vente Ã©chelonnÃ©e, en tenant compte du pouvoir dâ€™achat des catÃ©gories ciblÃ©es.

Il convient de noter que dans le cadre de la mise Ã jour de la stratÃ©gie nationale du logement et de la poursuite du processus dâ€™Ã©valuation et de dÃ©veloppement de la politique de lâ€™habitat et en vue de favoriser lâ€™accÃ¨s Ã la propriÃ©tÃ©, surtout aux mÃ©nages Ã faible revenu, le ministÃ¨re a lancÃ© une Ã©tude de rÃ©vision de cette stratÃ©gie en partenariat avec le bureau sous-rÃ©gional pour le Maghreb dâ€™ONU-Habitat.

Cette Ã©tude vise Ã diagnostiquer la situation du secteur, et ce, via lâ€™Ã©valuation des politiques antÃ©rieures et la proposition dâ€™un plan dâ€™action actualisÃ© fixant les Ã©lÃ©ments Ã privilÃ©gier pour dÃ©velopper le secteur du logement, conformÃ©ment aux mutations sociales et Ã©conomiques ainsi que des spÃ©cificitÃ©s de la pÃ©riode actuelle, pour permettre la rÃ©vision du cadre lÃ©gislatif.

Il sâ€™agit notamment du Code de lâ€™AmÃ©nagement du Territoire et de lâ€™Urbanisme et des lois rÃ©gissant la propriÃ©tÃ© immobiliÃ¨re, outre la rÃ©vision du secteur de la promotion immobiliÃ¨re et le renforcement de lâ€™offre des logements sociaux.

Lâ€™Ã©tude permettra aussi de dÃ©velopper le cadre lÃ©gislatif du logement locatif, la rÃ©vision des mÃ©canismes de financement du logement, le dÃ©veloppement des interventions des fonds publics et la rÃ©habilitation des quartiers. Cette Ã©tude devrait Ãªtre achevÃ©e avant la fin de 2026, selon le ministre de lâ€™Ã‰quipement.

PrioritÃ©s et objectifs de la politique du logement pour 2026

La cheffe du gouvernement, Sarah Zaafrani Zenzri, a affirmÃ© que la politique sociale de l’Ã‰tat dans le domaine du logement vise Ã concrÃ©tiser le droit Ã un logement dÃ©cent en tant que droit constitutionnel, Ã travers des mÃ©canismes pratiques rÃ©pondant aux exigences des familles tunisiennes Ã revenus limitÃ©s, et traduisant l’engagement de l’Ã‰tat Ã Ã©tablir la justice sociale et Ã renforcer la dignitÃ© du citoyen.

La cheffe du gouvernement a ajoutÃ©, lors d’un conseil ministÃ©riel restreint, tenu le 13 janvier 2026 axÃ© sur la politique sociale de l’Ã‰tat en matiÃ¨re de logement et le plan exÃ©cutif relatif Ã la rÃ©alisation et Ã la cession de logements sociaux au profit des catÃ©gories Ã revenus limitÃ©s et moyens, via le mÃ©canisme de la location-accession, que Â« l’Ã‰tat travaille Ã dÃ©velopper une politique de logement juste, et des efforts sont en cours pour Ã©tendre les programmes d’intervention du Fonds de Promotion du Logement au profit des salariÃ©s.

Il sâ€™agit Ã©galement de fournir les crÃ©dits nÃ©cessaires destinÃ©s au renforcement du mÃ©canisme de location-accession qui peut Ãªtre adoptÃ© par les promoteurs immobiliers publics, tout en maÃ®trisant le coÃ»t des projets de logement afin qu’ils correspondent Ã la capacitÃ© de remboursement de toutes les catÃ©gories de la sociÃ©tÃ©, notamment celles Ã revenus limitÃ©s et moyens Â».

L’annÃ©e en cours, selon le document du budget Ã©conomique 2026, connaÃ®tra la poursuite des efforts pour atteindre les objectifs stratÃ©giques et mettre en Å“uvre les diffÃ©rentes rÃ©formes visant Ã promouvoir le secteur du logement, Ã travers la fourniture de parcelles amÃ©nagÃ©es pour les catÃ©gories sociales Ã revenus limitÃ©s, via l’acquisition par l’Agence FonciÃ¨re d’Habitation (AFH), de terrains appartenant au domaine privÃ© de l’Ã‰tat ou aux collectivitÃ©s locales Ã un prix prÃ©fÃ©rentiel.

Le gouvernement Å“uvre, Ã©galement, Ã concrÃ©tiser le rÃ´le social de l’Ã‰tat Ã travers la rÃ©alisation de logements sociaux destinÃ©s Ã diffÃ©rentes couches sociales et l’attribution de terres domaniales au dinar symbolique pour la rÃ©alisation de projets de logements sociaux par les promoteurs immobiliers publics, et le financement de la construction de projets de logements sociaux par le Fonds de Promotion du Logement pour les salariÃ©s (FOPROLOS).

Il sâ€™agit Ã©galement d’une adÃ©quation de l’offre Ã la demande en se concentrant davantage sur les rÃ©gions qui connaissent une pression urbaine et en travaillant sur l’Ã©tude du coÃ»t des projets pour qu’ils correspondent Ã la capacitÃ© de remboursement des diffÃ©rentes couches sociales.

Le programme du gouvernement comprend l’activation du Fonds de Garantie des CrÃ©dits accordÃ©s aux catÃ©gories sociales Ã revenus non rÃ©guliers, la fourniture d’Ã©pargnes immobiliÃ¨res pour rÃ©pondre aux besoins de l’expansion urbaine, et le renforcement de l’intervention des promoteurs immobiliers et du secteur privÃ© dans la fourniture de logements sociaux et Ã©conomiques.

Dans ce cadre, les mesures de rÃ©forme sur lesquelles le gouvernement travaillera comprennent la rÃ©vision de la stratÃ©gie nationale du logement et l’Ã©valuation de la performance du secteur, dans le but de fournir un meilleur accÃ¨s au logement, en particulier pour les familles pauvres et Ã revenus limitÃ©s, et d’ancrer le rÃ´le social du secteur du logement Ã travers la rÃ©alisation de logements sociaux Ã des prix raisonnables destinÃ©s aux diffÃ©rentes couches sociales, notamment celles Ã revenus limitÃ©s.

Le document du budget Ã©conomique pour l’annÃ©e 2026 souligne que la fourniture d’un logement social dÃ©cent et l’amÃ©lioration des conditions de vie passeront par l’appel Ã la SociÃ©tÃ© de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS) et Ã la SociÃ©tÃ© Nationale ImmobiliÃ¨re de Tunisie (SNIT) pour qu’elles retrouvent leur rÃ´le social dans le domaine du logement, tout en mettant Ã leur disposition un patrimoine foncier constituÃ© de terres domaniales, et par la modernisation des formules et des conditions de rÃ©gularisation des situations des anciens regroupements d’habitation situÃ©s sur le domaine privÃ© de l’Ã‰tat pour plus d’efficacitÃ© des procÃ©dures de rÃ©gularisation, Ã travers l’accÃ©lÃ©ration du changement de la vocation des biens immobiliers ainsi que la rÃ©alisation d’un inventaire des biens des Ã©trangers avec l’accÃ©lÃ©ration du rythme de travail de la commission nationale chargÃ©e de leur cession.

Composants du Programme du secteur du Logement pour lâ€™annÃ©e 2026

Dans le cadre du programme spÃ©cifique dâ€™Ã©limination des logements rudimentaires (dÃ©crit dans le dÃ©cret nÂ°1224-2012) qui vise Ã remplacer ou rÃ©habiliter les habitations prÃ©caires et leur remplacement par de nouveaux logements, prÃ¨s de 2 926 nouveaux logements sont en cours de rÃ©alisation pour un coÃ»t de 65 millions de dinars (MD) rÃ©parties sur lâ€™ensemble des gouvernorats du Kef, Bizerte, Jendouba, Mahdia, Sfax, Kairouan et Tozeur.

Le programme prÃ©voit Ã©galement le dÃ©marrage des travaux de construction de 913 nouveaux logements pour un coÃ»t de 16 MD rÃ©partis dans les gouvernorats de Ben Arous, Zaghouan, Sousse, Monastir, Beja, Kasserine, Sidi Bouzid et Tataouine, en plus de la programmation de nouveaux projets dâ€™accords dâ€™une valeur de 3,9 MD pour l’Ã©radication de 90 logements rudimentaires et leur remplacement par de nouveaux logements.

Le programme comprend Ã©galement le parachÃ¨vement de la construction de 216 logements sociaux collectifs pour un coÃ»t de 23,5 MD Ã Fejja, dans le gouvernorat de Manouba, inclus dans la premiÃ¨re phase du programme spÃ©cifique des logements sociaux, et l’annonce des appels dâ€™offres pour achever les travaux de construction de 172 logements sociaux dans les gouvernorats de Monastir et de Siliana, outre le lancement des travaux dâ€™achÃ¨vement dâ€™environ 3 100 logements sociaux pour un coÃ»t de 270 MD et l’annonce des appels dâ€™offres pour la mise en place de 1900 logements sociaux pour un coÃ»t de 210 MD sur un total de 5000 logements sociaux programmÃ©s pour un coÃ»t total de 480 MD dans la deuxiÃ¨me phase.

Le mÃªme programme comprend Ã©galement le financement des projets de logements en allouant des enveloppes au Fonds de la promotion du Logement Ã hauteur de 38 MD sous forme de prÃªts pour lâ€™achat et la construction de logements sociaux et des lotissements sociaux, avec lâ€™attribution de crÃ©dits au Fonds de la promotion des logements au profit de la procÃ©dure Ã hauteur de 25 MD pour la construction des logements sociaux dans le cadre de la location-accession et lâ€™attribution des enveloppes au programme du premier logement Ã hauteur de 15MD , en plus de poursuivre la mise en Å“uvre du programme du Fonds national de la promotion du logement en allouant des enveloppes dâ€™une valeur de 10 MD pour lâ€™entretien, la restauration, la sauvegarde et l’assainissement du parc immobilier existant, parallÃ¨lement au lancement de la mise en Å“uvre du programme de relance des anciens centres urbains et la poursuite des travaux dâ€™achÃ¨vement de la deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration du programme de RÃ©novation et dâ€™IntÃ©gration des quartiers populaires (160 quartiers dans 99 municipalitÃ©s).

Principaux indicateurs du secteur

Lâ€™intervention directe de lâ€™Etat ainsi que la crÃ©ation des Ã©tablissements publics spÃ©cialisÃ©s dans le secteur de lâ€™habitat et de lâ€™amÃ©nagement urbain, a permis au secteur public de jouer Â un rÃ´le important dans la planification du tissu urbain et la satisfaction des demandes dâ€™acquisition des logements.

Toutefois, depuis la modification de la loi rÃ©gissant le secteur de la promotion immobiliÃ¨re, la production des promoteurs immobiliers publics a diminuÃ©, tandis que celle du secteur privÃ© a augmentÃ©, selon le ministre de l’Ã‰quipement.

NÃ©anmoins, le taux de production des deux secteurs reprÃ©sente environ 18 %, tandis que la construction individuelle par les familles reprÃ©sente 82 % des logements bÃ¢tis chaque annÃ©e.

Les donnÃ©es montrent la rÃ©alisation de certains objectifs. En janvier 2026, des autorisations de cessions ont Ã©tÃ© publiÃ©es Â Â pour environ 10,2 hectares au profit de la SociÃ©tÃ© nationale immobiliÃ¨re de Tunisie (SNIT), de la SociÃ©tÃ© nationale immobiliÃ¨re de Tunisie Â Sud (SNIT SUD) et de La SociÃ©tÃ© de promotion des logements sociaux (SPROLS).

Jusqu’Ã prÃ©sentÂ , la cession a concernÃ© plusieurs terrains; Ã savoir la terre domanialeÂ nÂ° 6 situÃ© dans la dÃ©lÃ©gation Â de Mornaguia, dans le gouvernorat de Manouba (12 ha), deux terrains domaniaux, situÃ©s dans la dÃ©lÃ©gation de Grombalia, dans le gouvernorat de Nabeul (0,21 ha), le terrain domanial situÃ© dans la rÃ©gion d’El MghiraÂ Fouchana, dans le gouvernorat de Ben Arous (4 ha), la parcelle dâ€™une terre Â domaniale situÃ©e dans la rÃ©gion de Bouchema, dans le gouvernorat de GabÃ¨s (24 ha), et la parcelle dâ€™un terrainÂ domanial situÃ© dans la rÃ©gion de Raoued, dans le gouvernorat de l’Ariana (2,38 ha).

Dans le cadre de la mise en Å“uvre du plan Ã©laborÃ©, le ministÃ¨re Å“uvre Ã accÃ©lÃ©rer les procÃ©dures pour publier les autres autorisations Â de cession des terres domaniales situÃ©es Ã Oued El-Marj et Cite El Jala, dans le gouvernorat de Bizerte, Ã Soliman dans le gouvernorat de Nabeul et au centre-ville de Tozeur dans le gouvernorat de Tozeur.

Les opÃ©rations immobiliÃ¨res se poursuivront Ã©galement en vue de l’obtention d’autres terres domaniales afin de couvrir tous les gouvernorats de la RÃ©publique.

Selon les rÃ©sultats du recensement gÃ©nÃ©ral de la population et de lâ€™habitat de 2024, les indicateurs du secteur de lâ€™habitat montrent que les deux tiers de la population vivent sur le littoral, Â dont la superficie ne reprÃ©sente que 10 % du territoire national et qui abrite environ 80 % des activitÃ©s Ã©conomiques. Le patrimoine immobilier s’Ã©lÃ¨ve Ã environ 4,2 millions de logements pour 3,4 millions de mÃ©nages, dont 75,1 % sont des propriÃ©taires.

Il sâ€™agit Ã©galement dâ€™une augmentation du nombre de logements qui a Ã©tÃ© quintuplÃ© entre 1966 et 2024, en raison de la hausse dÃ©mographique Â et de la succession des politiques de lâ€™habitat qui ont encouragÃ© la construction des logements