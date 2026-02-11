L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) et le Centre de recherche en microélectronique et nanotechnologie (CRMN) ont officialisé, mardi 10 février à Sousse, un partenariat stratégique visant à accélérer le transfert technologique entre la recherche scientifique et le secteur industriel.

Selon les réseaux sociaux de l’APII, la convention a été signée en marge de la 2ème édition du CRMN Innov’Day, placée sous le thème « Inventer aujourd’hui, innover pour demain ». Elle engage les deux institutions à mobiliser l’expertise entrepreneuriale de l’APII au service des chercheurs du CRMN, à accompagner la création de startups issues des travaux du centre et à faciliter leur intégration au sein du Réseau national des pépinières d’entreprises (RNPE).

L’événement a réuni des chercheurs, des industriels et des porteurs de projets innovants, dans l’objectif de créer des passerelles concrètes entre la recherche scientifique et le monde industriel. À cette occasion, Samia Noureddine, responsable de la Pépinière d’entreprises de Sousse, a présenté la 4ᵉ édition du Concours national de l’invention, lors d’un panel consacré à l’encouragement à l’innovation.