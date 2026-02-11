L’île de Djerba s’affirme comme un modèle national de transition énergétique depuis l’installation de 3415 lampes d’éclairage public à LED, couvrant près de 50% de son territoire, dans le cadre d’un projet piloté par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

Soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et financé par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), ce projet de relamping a permis de réduire la consommation d’électricité de 50%, tout en évitant l’émission d’environ 900 tonnes de dioxyde de carbone par an.

Selon des données publiées par le PNUD-Tunisie sur ses réseaux sociaux, la collectivité locale réalise une économie financière annuelle estimée à près de 630 mille dinars. Plus de 60 mille habitants bénéficient désormais d’un éclairage public plus performant, ce qui contribue à améliorer la sécurité routière et du confort des déplacements nocturnes.

Au-delà de ses retombées immédiates, cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de maîtrise de l’énergie et de promotion des solutions durables au niveau des collectivités locales.

L’expérience de Djerba illustre ainsi le potentiel de l’éclairage public économe en énergie comme levier de développement local, de rationalisation des dépenses publiques et de protection de l’environnement, ouvrant la voie à sa généralisation dans d’autres régions du pays.