Une confÃ©rence sâ€™est tenue mardi Ã Tokyo pour mettre en lumiÃ¨re la portÃ©e historique de la Constitution tunisienne de 1861, Ã lâ€™occasion du 70áµ‰ anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon.

OrganisÃ©e par lâ€™ambassade de Tunisie au Japon en collaboration avec lâ€™Association dâ€™amitiÃ© Japon-Tunisie, cette confÃ©rence a Ã©tÃ© animÃ©e par le professeur Masatoshi Kisaichi de lâ€™UniversitÃ© Sophia de Tokyo.

Dans une intervention intitulÃ©e Â«â€¯Les contributions de la Tunisie Ã la pensÃ©e rÃ©formatrice : la Constitution de 1861 comme exempleâ€¯Â», lâ€™universitaire japonais a proposÃ© une analyse approfondie de ce texte fondateur, quâ€™il a prÃ©sentÃ© comme la premiÃ¨re constitution moderne du monde arabe et islamique.

Le Pr Kisaichi a retracÃ© les Ã©tapes historiques et intellectuelles du mouvement rÃ©formiste tunisien du XIXáµ‰ siÃ¨cle, soulignant le rÃ´le prÃ©curseur de la Tunisie dans lâ€™adoption dâ€™un cadre constitutionnel moderne au sein de lâ€™espace arabo-musulman.

Selon une publication de l’ambassade de Tunisie Ã Tokyo sur ses rÃ©seaux sociaux, cette manifestation a rÃ©uni les membres de lâ€™Association dâ€™amitiÃ© Japon-Tunisie, ainsi que des universitaires et chercheurs japonais spÃ©cialistes des courants rÃ©formistes au Moyen-Orient. Elle tÃ©moigne de lâ€™intÃ©rÃªt soutenu du milieu acadÃ©mique nippon pour lâ€™expÃ©rience tunisienne en matiÃ¨re de modernisation institutionnelle.