Réuni, mardi, sous la présidence de la ministre des finances, Michket Slama Khaldi, le Conseil National des Normes des Comptes Publics (CNNCP) a approuvé une série de projets d’avis interprétatif et de normes des comptes publics.

S’agissant des normes des comptes publics, le CNNCP a validé les projets de la norme des comptes de l’Etat “composantes de la trésorerie”, de la norme des comptes de l’État « tableau des flux de trésorerie”, de la norme de comptabilité des collectivités locales “présentation des états financiers” et de la norme des comptes des établissements publics régis par le code de la comptabilité publique “immobilisations corporelles”.

Au menu également , le conseil a approuvé un projet d’avis interprétatif sur les charges de l’État.

Lors de cette réunion, la ministre des Finances a mis l’accent sur l’importance de parachever le processus de modernisation et de développement du système comptable de l’État face aux défis que connaît la Tunisie en matière de bonne gestion des finances publiques.

Elle a à ce propos insisté sur la nécessité de s’appuyer sur des normes comptables modernes permettant la tenue des comptes publics et l’élaboration d’états financiers reflétant d’une manière exacte et fidèle la situation financière de l’État et sa performance financière de manière à répondre aux besoins des usagers de l’information financière, à appuyer la prise de décision et à renforcer la transparence financière.

La ministre a également appelé à la poursuite de la coordination et de l’action commune entre l’ensemble des parties concernées afin d’accélérer le développement du système d’information des finances publiques et permettre ainsi la mise en œuvre effective des dispositions de ces normes.