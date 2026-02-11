Le nombre d’opérations menées par lettres de change a augmenté de 161% à 4,6 millions d’opérations pour un montant de 54 226,9 MD (+59,7%) à fin décembre 2025 par rapport à l’année 2024, selon le bulletin sur “Les paiements en chiffres en Tunisie”, publié mardi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

La BCT a également fait état d’une chute de 67,5% du nombre des opérations menées par chèques à 7,9 millions d’opérations représentant un montant de 53 477,1 MD en baisse de 58,8%.

Le taux de rejet des lettres de change et des chèques s’élève respectivement à 10% et 1,9% en nombre, et à 8,8% et 3,3% en montant à fin décembre 2025.

Toujours dans le cadre des opérations effectuées par les moyens de paiement télécompensés, la BCT a indiqué que le nombre d’opérations menées via prélèvements, a enregistré un accroissement de 21,4 % (à 8,2 millions opérations) pour un montant de 30 693,6 MD (+22%) avec un taux de rejet de 48,2% en nombre et de 6,6% en montant. Les opérations effectuées par virements ont évolué de 11,1% en nombre à 38,5 millions d’opérations mobilisant un montant de près de 79 590,6 MD (+42,3%) avec un taux de rejet de 0,1% en nombre et en montant.

La BCT a aussi fait savoir qu’environ 164,8 millions d’opérations ont été effectuées par cartes bancaires, en Tunisie, à fin décembre 2025, mobilisant une enveloppe globale de l’ordre de 29 498 millions de dinars (MD), en hausse de 8,9% en nombre de transactions et de 12,3% en valeur, par rapport 2024. Ces opérations ont servi pour le retrait d’argent (60%), en premier lieu, et le paiement (40%), en second lieu.

La BCT a, également, fait état d’une hausse du nombre de cartes bancaires de 6,6%, à 5851 mille cartes, par rapport à fin décembre 2024, ainsi que d’un décroissement du nombre des DAB (distributeurs automatiques de billets), et des GAB (guichets automatiques de banque) de 0,2%, à 3300 DAB/GAB.

Pour ce qui est du paiement mobile, le nombre de transactions a augmenté de 81% à 8,4 millions de transactions (d’une valeur de 1769 MD (+59%), à fin décembre 2025.

S’agissant du paiement électronique (E-paiement), la BCT a rapporté une hausse de 19% en nombre à 19,3 millions d’opérations et de 31% en valeur, à 1375 MD. Il convient de noter qu’on recense actuellement, en Tunisie, 1005 sites marchands actifs (-10% par rapport à 2024) et 43 mille TPE (+10%). Pour les paiements de proximité, la BCT a constaté une hausse de 17% en nombre à 46,8 millions d’opérations et de 20,3% en valeur à 5978,4 MD.

Au terme de l’année 2025, le Système de Règlement Brut en Temps Réel « Elyssa-RTGS» géré par la Banque Centrale et dédié, notamment, au dénouement des opérations interbancaires, du Trésor et de politique monétaire et au déversement des soldes des systèmes exogènes issus de la SIBTEL, de la SMT, de Tunisie Clearing et de la BVMT (Fonds de Garantie de marché), a procédé au traitement de 435 815 transactions pour une valeur de 6153,6 milliards de dinars, soit une augmentation de 18,2% en nombre et de 36% en valeur par rapport à 2024.