Dans la délégation de Bou Arada, (gouvernorat de Siliana), deux projets majeurs visant à renforcer le réseau d’éclairage public et à améliorer les services communaux viennent d’être lancés pour un coût global de plus de 330 mille dinars, a annoncé, mardi, le secrétaire général chargé de la gestion municipale, Néji Oueslati

Ces interventions portent sur la mise en place de l’éclairage public dans plusieurs zones d’extension ainsi que sur la réhabilitation et la maintenance du réseau lumineux de la ville de Bou Arada.

Dans une déclaration à la TAP, Oueslati a précisé que le projet d’éclairage public dans les zones d’extension, mobilise une enveloppe de 140 mille dinars.

Il concernera les localités de Bijka (40 familles), Henchir Errouman (60 familles), Echorfa (25 familles) et Sidi Abdennour (150 familles).

Le projet de réhabilitation du réseau d’éclairage public à Bou Arada mobilise une enveloppe de 236 mille dinars, allouée au titre du programme d’investissement 2023.

Il prévoit la remise à niveau des poteaux, câblages et points lumineux dans les quartiers Ibn Khaldoun, centre-ville et Sidi M’ddine, ainsi que le remplacement de plus de 100 lanternes sur une période de 120 jours, a précisé le responsable municipal.

Il a souligné, à cet égard, l’importance de ces interventions pour améliorer la qualité des services rendus aux citoyens, renforcer la sécurité et la fonctionnalité de l’espace public, et préserver l’esthétique urbaine et rurale, appelant à en assurer la bonne conservation.