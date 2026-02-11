Entre science et art, rigueur médicale et sensibilité artistique, Dr Meriem Mahjoub, médecin esthétique, incarne une trajectoire rare. Issue d’une famille d’artistes, elle a d’abord embrassé la médecine, puis s’est aventurée dans l’univers raffiné de la haute couture, avant de consacrer son art à la médecine esthétique.

Son parcours illustre une vocation profonde : magnifier la beauté, qu’elle soit intérieure ou extérieure, et offrir aux femmes une image d’elles-mêmes empreinte de confiance et d’éclat.

Un héritage artistique au service de la science

Née dans une famille où l’art était omniprésent — une mère peintre, un oncle peintre — Meriem Mahjoub a très tôt développé une sensibilité esthétique. « Je me rappelle qu’au lycée, je faisais des croquis sur mes livres. Je rêvais de stylisme et de modélisme. » Mais son excellence scientifique l’a conduite vers la médecine, une discipline qu’elle embrasse avec passion.

L’intermède Haute Couture : Comprendre le corps et l’image

Dans les années 2000, la médecine esthétique n’existait pas encore en Tunisie. D’ores et déjà titulaire d’un doctorat en médecine, Meriem Mahjoub se cherchait encore, mais pas pour longtemps. Animée par son âme d’artiste, elle se tourne alors vers la haute couture. Pendant quinze ans, elle dirige un atelier où elle crée des pièces uniques.

« C’était une activité passionnante, gratifiante, et profondément liée à la psychologie féminine. La couture m’a permis de comprendre le rapport intime des femmes à leur corps et à leur image. »

Le retour aux sources : De l’atelier au cabinet médical

Le destin frappe à sa porte lorsqu’une cliente, médecin esthétique, l’encourage à s’orienter vers cette spécialité émergente. Meriem Mahjoub reprend alors le chemin des études à Paris. Elle obtient un diplôme de médecine morphologique et anti-âge à l’Université Paris Descartes, suivi de formations de pointe en injectables et en greffe de cheveux.

« J’ai senti que je réalisais enfin mon rêve : unir la science et l’art pour servir la beauté. »

Une vision holistique : L’amour du beau et l’empathie

Pour Dr Mahjoub, la haute couture et la médecine esthétique partagent une même essence : l’amour du beau et l’empathie envers les femmes. « Je ne peux pas être ailleurs que dans des domaines qui me font rêver, qui rendent les femmes belles et heureuses. » Son cabinet devient l’espace où se rencontrent rigueur scientifique et sensibilité artistique.

Ambitions : Faire de la Tunisie une référence internationale

Aujourd’hui, Dr Meriem Mahjoub se consacre pleinement à la médecine esthétique, avec une ambition claire : faire briller la Tunisie au-delà de ses frontières. « Je réalise mon rêve : avoir mon cabinet, la reconnaissance de mes patientes et contribuer à faire de la médecine esthétique tunisienne une référence internationale. »

Le “Sur-mesure” : Une philosophie de soin unique

Dr Mahjoub incarne une vision où la beauté n’est jamais superficielle, mais profondément liée au bien-être et à l’épanouissement. Dans sa vie, la médecine esthétique et la haute couture semblent dialoguer dans un même souffle. Toutes deux sculptent l’apparence avec la délicatesse d’un artisan et l’audace d’un créateur.

Le sur‑mesure devient leur langage commun : une célébration de l’individualité, où chaque intervention, comme chaque création couture, épouse la singularité d’une silhouette et révèle une beauté pensée pour une seule personne. Ainsi, entre l’aiguille du couturier et la main du praticien, se tisse une même ambition : transformer le corps en œuvre unique et intensément personnelle.

A.B.A