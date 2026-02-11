L’Institut français de Sousse accueille, du mercredi 11 au samedi 21 février 2026, l’exposition “Siqal, l’antre de l’ogresse” qui s’articule autour du conte illustré éponyme de Mouha Harmel, lauréat du prix Comar d’Or 2023, mis en images par Lassaad Ben Alaya.

Inspiré des contes tunisiens traditionnels mettant en scène des ogres, l’ouvrage déploie un récit fantastique et ésotérique nourri de légendes de djinns, de pratiques de sorcellerie et de mythes anciens. L’exposition en offre une lecture sensible, invitant à une immersion dans un univers façonné par les traditions orales, les figures fantastiques et la puissance de l’imaginaire du conte, où le surréel prend forme.

Une rencontre avec Mouha Harmel et Lassaad Ben Alaya, respectivement auteur et illustrateur de l’ouvrage, est prévue le samedi 14 février à 17h30, dans la salle d’exposition de l’Institut français de Sousse.