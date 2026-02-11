La galerie Saladin à Sidi Bou Saïd, accueillera du 13 février au 8 mars 2026, une exposition de groupe qui s’intitule « Les 12 Art’Pôtres de Carthage ».

Le vernissage est prévu le vendredi 13 février à partir de 16h30, a annoncé la galerie.

L’exposition réunit les sculpteurs Nasreddine Frahti et Bilel Graini, ainsi que les peintres Donia Bouattour, Dorra Ben Ghaffar, Houda Ben Hammouda, Imene Aloulou, Ines Lazreg, Nadia Dali, Narjess Mrad Dali, Neila Ziadi, Rym Hajjem et Sonia Lakhoua.

Cette exposition collective rassemble des artistes sculpteurs et peintres autour d’un ensemble de travaux présentés au public pendant près d’un mois.