Le marché boursier a affiché, mardi, un renversement de tendance défavorable comparativement aux dernières séances. Dans un volume relativement soutenu de 14,1 MD, le TUNINDEX a trébuché de 0,22 % à 14 614,35 points, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre CIL s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un volume très faible de 34 mille dinars, l’action du leaseur indépendant s’est bonifiée de 4,9 % à 34,190 D.

Le titre TUNIS RE continue à figurer parmi les valeurs les plus plébiscitées par les investisseurs sur le marché. L’action du réassureur national a signé une progression de 3,9 % à 14 D, en animant le marché avec des échanges de 779 mille dinars.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance. Sans faire l’objet de transactions, l’action du cimentier public a baissé de 3,7 % à 0,520 D.

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a figuré parmi baisses les plus soutenues de la séance. L’action du leader du secteur du leasing en Tunisie a glissé de 2,4 % à 40,500 D. La valeur a été échangée à hauteur de 135 mille dinars sur la séance.

Également dans le rouge, le titre BNA a légèrement régressé de 0,4 % à 13,250 D. Valeur la plus active de la séance, BNA a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de 8,2 MD.