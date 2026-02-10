Le Musée National d’Art Moderne et Contemporain (MACAM) organise le 13 février 2026 son deuxième colloque programmé dans le cadre de la 2ème édition du Salon National des Arts Plastiques (24 janvier – 24 février) sous le thème « La propriété intellectuelle dans le domaine des arts visuels ». Organisé sous l’égide du Ministère des Affaires Culturelles, cet évènement verra la participation des experts Kamel Rezgui, Mohamed Salmi, Mohamed Ammairi et Sami Ben Amer avec deux séances-débat qui auront au siège du musée, à la Cité de la Culture Chedli Klibi à Tunis.

La première séance sera consacrée à l’examen du droit de suite, elle comprend quatre conférences.

La première conférence sera présentée par M. Mohamed Salmi, Secrétaire général de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV).La deuxième conférence sur « La législation nationale dans le domaine de la propriété littéraire et artistique », sera présentée par M. Mehdi Najjar, Directeur de l’OTDAV et la conférence sur l’« Adhésion et dépôt des œuvres auprès de l’OTDAV », sera présentée par Mme Nadia Hajjaj Akkari, chef de service au sein de l’organisme. La quatrième intervention prendra la forme de témoignages, dont celle professeur universitaire et artiste Sami Ben Ameur indique le MACAM dans un communiqué.

Placée sous le thème « Les arts visuels et l’intelligence artificielle », la seconde séance comprendra une conférence sur « Les défis de l’utilisation de l’intelligence artificielle et la protection du droit d’auteur : l’exemple des œuvres visuelles» du professeur universitaire et avocat spécialisé en droit numérique, Kamel Rezgui et une conférence sur les « Arts visuels et intelligence artificielle : défis éthiques et juridiques », présentée par M. Mohamed El Amari, directeur à l’OTDAV.

Par ailleurs, la direction du Musée national d’art moderne et contemporain souligne la poursuite de l’atelier de peinture encadré par l’artiste Nesrine El Habib outre celui consacré à céramique artistique sera encadré par les artistes Nasreddine El Farhati et Mohamed Ali El Derouiche les samedi 7 et dimanche 8 février 2026 au siège du Musée.

Pour rappel, le Musée a également organisé une journée de sensibilisation dédiée à la « Poterie de Sejnane » le dimanche 8 février 2026, sachant que édition du Salon National des Arts Plastiques inagurée le 24 janvier 2026 a prévu une exposition, des ateliers et une première rencontre intellectuelle le 30 janvier sous le thème « L’actualité de la pratique plastique en Tunisie : actualisation du concept et compréhension de la pratique » par les experts Habib Bida, Moufida Ghadhbane, Abdelwahed Mekni et Haythem Jemail.