Dans le cadre de la coopération archéologique tuniso-italienne entre l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Université de Sassari en Italie, une équipe pluridisciplinaire mène actuellement des fouilles archéologiques sur le site de Henchir El Matria (Numluli), situé dans le gouvernorat de Béja au nord-ouest tunisien.

Les travaux et les études se concentrent notamment sur l’espace de la place publique et sur la basilique byzantine, où de nombreuses découvertes ont été mises au jour, mentionne l’INP sur sa page officielle. Ces découvertes consistent en des chapiteaux et colonnes romains appartenant au temple du capitole, des statues de divinités romaines, des lampes, ainsi que des mosaïques byzantines.

Entamée en 2022, la mission archéologique italienne à Numluli, s’est attachée à l’étude des structures urbaines et des artefacts, dans le but d’enrichir la connaissance de cette cité antique encore peu explorée.

Menée en accord avec l’INP, la mission archéologique italienne en Tunisie est financée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, avec le soutien de l’ambassade d’Italie en Tunisie.

Henchir El Matria figure parmi les villes romaines les mieux conservées du nord de la Tunisie. Le forum, avec son capitole, un grand temple à cour, deux complexes thermaux, un martyrium ainsi qu’une basilique paléochrétienne, constituent les principaux monuments structurant le paysage urbain de la Numluli romaine. Ces ensembles ont été au cœur des recherches et des campagnes de fouilles archéologiques, menées avec la participation active des étudiants et jeunes chercheurs.