Une réunion de travail conjointe a été tenue mardi au siège du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, réunissant plusieurs hauts responsables du ministère et une délégation libyenne composée de hauts responsables du ministère libyen des Finances.

Les membres de la délégation libyenne ont été informés à cette occasion des principaux éléments de l’expérience tunisienne en matière d’intégration économique des femmes, des filles et des familles et de promotion de l’entrepreneuriat féminin, selon un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, la délégation a pris connaissance des interventions du programme national pour l’entrepreneuriat féminin et l’investissement « Raïdat » mis en œuvre par le ministère afin de promouvoir l’initiative économique féminine dans les domaines prometteurs et compétitifs, en particulier pour les femmes titulaires de diplômes supérieurs.

La délégation libyenne a ensuite visité le Centre de recherche, d’études et de documentation sur la femme (CREDIF) afin de s’informer sur les projets, programmes et services de cette institution nationale de recherche dans le domaine de la femme.