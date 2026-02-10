Des accords de coopération scientifique visant à consolider les relations académiques entre l’Université de Carthage et l’Université euro-méditerranéenne de Fès, au Royaume du Maroc viennent d’être signés à l’issue d’une visite effectuée par une délégation de l’Université de Carthage au Maroc.

Ces accords visent aussi à développer des projets de recherche conjoints et à promouvoir l’échange d’expertises entre les deux institutions, selon un communiqué publié, ce mardi, sur la page officielle de l’Université de Carthage.

À cette occasion, les deux parties ont souligné l’importance de cette visite scientifique pour soutenir les partenariats académiques et le partage d’expertises entre universités et institutions de recherche de la région méditerranéenne.

Les participants ont également salué le rôle central du projet “PRIMA”, visant à promouvoir la coopération académique et le développement de la recherche conjointe entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche des pays du bassin méditerranéen.

Ils ont réaffirmé leur engagement à élaborer de nouveaux projets à dimension scientifique, de recherche et industrielle, susceptibles d’avoir un impact positif et durable aux niveaux régional et international.

“PRIMA” est une initiative visant à renforcer la coopération en matière de recherche et d’innovation dans le bassin méditerranéen. Elle soutient des projets collaboratifs entre pays européens et partenaires méditerranéens, dont la Tunisie, autour de défis communs liés à l’eau, à l’agriculture et à l’agroalimentaire.