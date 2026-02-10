Le dépôt des dossiers de candidature à la 4ème édition du Concours national d’invention est prolongé au vendredi 27 mars 2026 à 16h00, a indiqué l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) dans un communiqué publié mardi.

Cette prolongation vise à offrir aux candidats un délai supplémentaire afin de finaliser leurs dossiers et de permettre une participation plus large à cette édition. Les modalités de candidature demeurent inchangées.

Le comité d’organisation appelle l’ensemble des porteurs de projets, inventeurs et candidats intéressés à saisir cette opportunité et reste à leur disposition pour toute information complémentaire.

Le Concours national d’invention est une initiative qui s’inscrit dans la mission de l’APII, visant à stimuler l’innovation et à soutenir le développement industriel, en mettant en valeur les inventions à fort potentiel de commercialisation et en rapprochant la recherche scientifique du tissu industriel.

Le concours entend également encourager des projets innovants à impact économique, social et environnemental.

Deux catégories sont ouvertes à la participation : les inventeurs indépendants et les inventeurs institutionnels, incluant les centres de recherche, les entreprises ainsi que les établissements publics ou privés.

Des prix financiers seront attribués aux meilleures inventions, d’un montant de 10 000 dinars, 7 000 dinars et 5 000 dinars. Un prix spécial “Green” de 3 000 dinars récompensera une innovation respectueuse de l’environnement.