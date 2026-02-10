Le gouvernement a décidé de reconduire en 2026 le dispositif de subvention aux prix des billets d’avion et de bateau pour le retour estival des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE), a annoncé le directeur général de l’OTE, Helmi Tlili lors d’un point de presse organisé à Düsseldorf (Allemagne), auquel il a participé par visioconférence, aux côtés de représentants de plusieurs structures tunisiennes.

Cette mesure, qui concerne exclusivement les transporteurs nationaux Tunisair et la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), vise à garantir des conditions de voyage facilitées pour la communauté tunisienne établie hors du pays.

Outre ce dispositif de transport, plusieurs autres mesures ont été présentées à la diaspora, notamment des incitations douanières, l’encouragement à l’investissement en Tunisie, le renforcement de la couverture sociale et le soutien à la destination touristique nationale.

Pour les nouvelles générations, le ministère de l’Éducation finalise une plateforme électronique dédiée à l’apprentissage à distance de la langue arabe. Par ailleurs, une demande de création d’un espace socio-culturel à Düsseldorf a été examinée favorablement et fera l’objet d’une étude approfondie.

L’Ambassadeur de Tunisie à Berlin, Wacef Chiha et le Consul général à Düsseldorf, Mustapha Ziri ont réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner ses ressortissants à l’étranger, à faciliter leur séjour et à renforcer leurs liens avec la mère patrie. La rencontre a permis un échange direct avec les membres de la communauté sur leurs préoccupations et propositions.