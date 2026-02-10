L’indice Tunindex a clôturé le mois de janvier 2026 à 14 353,47 points enregistrant un gain de 6,72% après une hausse de 2,12%, durant le mois de décembre 2025, selon l’analyse mensuelle publiée par la Bourse de Tunis.

Pour le volume des échanges sur la Cote de la Bourse, il a atteint 240,1MD, soit une baisse de 34% par rapport au mois précédent.

Le volume d’échange quotidien moyen s’est établi à 11,4MD contre 16,5MD, durant le mois de décembre 2025.

Pour le Tunindex20, il a enregistré une hausse de 6,91% après un gain de 1,61%, durant le mois de décembre 2025, clôturant, ainsi, à 6 388,31 points, selon la Bourse de Tunis.