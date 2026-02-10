Le Tunisia Africa Business Council (TABC) a présenté lundi au secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchène, les grandes lignes d’une étude stratégique sur les corridors énergétiques africains, avant son lancement officiel prévu lors du forum FITA 2026.

Intitulée « Les Corridors énergétiques en Afrique : clé de la transition écologique et de l’intégration régionale », cette publication de référence a été remise par le vice-président du TABC, Mondher Khanfir, dans le cadre d’un dialogue destiné à éclairer les politiques publiques en matière de transition énergétique en Tunisie et sur le continent.

Sur ses réseaux sociaux, le TABC précise que l’étude analyse les dynamiques énergétiques africaines et propose des pistes concrètes pour accélérer l’intégration régionale par le développement d’infrastructures interconnectées, positionnant ainsi les corridors énergétiques comme levier central de la souveraineté énergétique du continent.

Cette initiative illustre l’engagement du TABC à produire des travaux de prospective au service des décideurs publics, en appui aux objectifs nationaux de transition énergétique et aux ambitions africaines en matière de développement durable et d’intégration économique continentale.