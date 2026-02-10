La Tunisie participe, lundi 9 février, à Genève, à la cinquième réunion du Groupe de travail intergouvernemental de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) consacrée à l’accord international sur les pandémies, dont les débats se poursuivront jusqu’au 14 février sous la coprésidence du Brésil et de la Nouvelle-Zélande.

Des représentants des structures compétentes du ministère tunisien de la Santé assistent à cette session inaugurale et aux travaux en visioconférence. Leur participation souligne l’engagement de la Tunisie dans la finalisation de la rédaction de l’annexe relative à l’article 12 de l’accord, une initiative pour laquelle le président de la République, Kaïs Saïed avait été parmi les premiers à plaider.

Ce rôle pionnier a été officiellement reconnu par l’OMS, qui a décerné au chef de l’État le « blason de l’accord » le 10 juillet 2025, en hommage à sa contribution déterminante à l’adoption de ce mécanisme international.

Ce texte, destiné à renforcer la résilience du système de santé mondial face aux crises pandémiques futures, constitue une avancée majeure dans la gouvernance sanitaire globale.