L’examen des perspectives de la coopération militaire bilatérale entre la Tunisie et l’Egypte et les moyens de les promouvoir aux plus paliers ont été au centre de la réunion tenue, lundi, au Caire, entre le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, et le Général d’Armée, Abdel Mageed Saqr, Commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire de la République arabe d’Égypte.

Selon un communiqué du département de la Défense, la rencontre a eu lieu à l’occasion de la présidence des ministres tunisien et égyptien de la clôture des travaux de la 18e session de la commission militaire mixte Tuniso-égyptienne en présence des délégations militaires de haut niveau des deux pays.

Prenant la parole, le ministre de la Défense nationale a salué les relations fraternelles solides ainsi que la confiance mutuelle entre les dirigeants des deux pays, soulignant que bouleversements géopolitiques que connaît le monde aujourd’hui et la région arabe en particulier, commandement impérativement de conjuguer les efforts et de consolider le partenariat tuniso-égyptien dans tous les domaines, notamment, militaire au service des intérêts communs et de la sécurité nationale de nos deux pays.

Shili a souligné l’importance de cette visite qui intervient suite à l’accord bilatéral entre les deux pays de hisser la présidence des travaux de la commission militaire mixte tuniso-égyptienne au niveau ministériel.

“Une telle décision procède de la volonté sincère des deux pays de promouvoir la coopération militaire entre eux au rang de partenariat stratégique solidaire, efficace et durable”, lit-on de même source.

Par ailleurs, le ministre de la Défense s’est félicité de la tenue régulière des réunions de la commission militaire mixte tuniso-égyptienne, mettant l’accent sur son rôle en tant que mécanisme permettant d’encadrer la coopération militaire bilatérale et de mettre en œuvre, dans les délais impartis, tous les programmes commun convenus.

Il a également salué de la richesse et le caractère concret des activités de coopération inscrites à l’ordre du jour de la 18e session de la commission, faisant part de la disposition de la Tunisie à promouvoir et à enrichir davantage cette coopération afin d’inclure des domaines nouveaux et prometteurs.

Il a, à ce propos, cité des domaines tels que la recherche scientifique, la santé militaire, le transfert de connaissances et de technologies dans le domaine de la production militaire, le développement des capacités opérationnelles, outre les échanges d’expertise et les visites entre les hautes écoles militaires pour partager les expériences, harmoniser les concepts et prendre connaissance des programmes et méthodes de formation en vigueur.

Pour sa part, le Général d’Armée, Abdel Mageed Saqr, a salué les relations de coopération fructueuses et distinguées entre les deux pays frères, réaffirmant la volonté de son pays d’instaurer une coopération militaire fondée sur des intérêts communs.

Il s’est également félicité du succès de la 18e session de la commission militaire mixte tuniso-égyptienne, mettant en valeur la richesse des débats entre les délégations des deux pays.