La direction artistique des Journées Musicales de Carthage (JMC), en collaboration avec l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA), a annoncé que la 11ème édition des JMC se tiendra du 3 au 10 octobre 2026, avec l’ambition de donner le ton d’une nouvelle édition vibrante et incontournable.

Les Journées Musicales de Carthage sont un festival dédié à la création et à l’émergence de nouveaux talents, au service d’une scène musicale en constante évolution. Créé en 2010, à un moment où le paysage musical tunisien connaissait de profondes mutations, le festival n’a cessé d’encourager l’éclosion de jeunes artistes et de nouveaux courants musicaux.

Ayant pour mission principale de faire découvrir de nouveaux talents, principalement de Tunisie, mais aussi de la région Afrique–Moyen-Orient, le festival se positionne également comme une plateforme de rencontres et de réseautage, favorisant les échanges entre artistes et professionnels et ouvrant des perspectives d’exportation vers le marché international.