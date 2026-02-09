Le marché boursier continue lundi de gagner du terrain. Le benchmark a inscrit une embellie de 0,33 %, terminant la séance à 14 647,04 points, et ce, dans un modeste volume de 6,6 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TUNIS RE s’est distingué, en chapeautant le palmarès de la cote. L’action du réassureur national s’est offert un gain de 4,5 % à 13,480 D, tout en générant des échanges de 472 mille dinars.

Le titre TPR poursuit son trend haussier. L’action de l’extrudeur d’aluminium n°1 en Tunisie a pris +4 % à 14,150 D. La valeur a amassé un flux de 277 mille dinars sur la séance.

Le titre STAR a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du leader du secteur des assurances en Tunisie a reculé de –2,6 % à 56,520 D.

La valeur a brassé un volume de 100 mille dinars sur la séance. Le titre UBCI a été mal orienté sur la séance. L’action de la filiale du groupe CARTE s’est délestée de –1,8 % à 38,000 D. La valeur a été échangée à hauteur de 20 mille dinars seulement sur la séance.

SOTUVER a été la valeur la plus dynamique de la séance. L’action du verrier a animé le marché avec des capitaux de 1,2 MD. La valeur a terminé la séance en territoire positif, avançant de 2,4 % à 15,150 D.