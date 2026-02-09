L’institut de formation aux métiers du tourisme à Djerba (gouvernorat de Médenine) abrite, mardi 10 février courant, les journées portes ouvertes sur la formation aux métiers du tourisme 2026.

L’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) a indiqué dans un communiqué publié lundi, que les journées portes ouvertes sur la formation aux métiers du tourisme offrent l’opportunité de découvrir les programmes de formation dans les spécialités touristiques et de prendre connaissance des différents parcours professionnels prometteurs dans ce secteur vital, pour être en phase avec les exigences du marché de l’emploi et consolider les opportunités de réussite professionnelle.

Cette manifestation, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’intégration professionnelle et des opportunités d’emploi, permettra de prendre connaissance des programmes de formation et des perspectives d’emploi, parallèlement à l’accompagnement par des professionnels dans ce domaine, selon la même source.