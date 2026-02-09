La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO), en collaboration avec l’ONU Femmes à Tunis, a annoncé le lancement d’une initiative visant à renforcer l’économie des soins à autrui et à soutenir l’autonomisation économique des femmes.

Il s’agit de Développer une vision approfondie des caractéristiques de l’économie des soins à autrui, de ses principaux acteurs, des changements survenus au cours de la dernière décennie ainsi que de l’environnement législatif et politique plus large encadrant ce secteur , de Valider cette vision auprès de tous les acteurs concernés au niveau national comme fondement pour les efforts pour promouvoir l’économie des soins à autrui.

Elle vise également à Développer sur la base de cette vision, l’agenda des reformes et actions requises pour renforcer l’économie des soins à autrui.

L’objectif ultime de cette initiative c’est de définir, avec les acteurs nationaux, une vision et des axes d’intervention pour renforcer l’économie des soins, en vue de promouvoir la dignité humaine, l’égalité entre les deux sexes et le développement durable.

Cette initiative s’articule autour des axes de recherche et réflexion suivants :Le cadre législatif et politique qui régit l’économie des soins dans ses deux volets de travail de soins à autrui rémunéré et non rémunéré, Les services pourvus et les acteurs impliqués dans la provision de ces services, Les tendances de développement de l’économie des soins à autrui.

Cette initiative vise à élaborer une vision nationale globale de l’économie des soins, fondée sur un diagnostic du cadre juridique et des politiques publiques régissant le secteur, une analyse de la situation des services de soins et des conditions de travail, ainsi qu’un suivi des changements sociaux liés à la répartition des charges des soins non rémunérés.

Cette initiative devrait aboutir à l’organisation d’une consultation nationale du 27 au 29 janvier 2026, avec la participation de représentants des pouvoirs publics, du parlement, du secteur privé, des organisations syndicales et de la société civile, afin d’élaborer un programme de réformes pratiques visant à renforcer l’économie sociale, à promouvoir l’égalité entre les sexes et à assurer un développement durable.