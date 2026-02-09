Les investissements déclarés ont cru, au cours de l’exercice 2025, de 39,3%, pour s’établir à 8 356,4 millions de dinars (MD), indiqué la Tunisia Investment Authority (TIA) dans son Bulletin Annuel 2025.

Révélant une dynamique d’investissement robuste et diversifiée, le Bilan publié, lundi, a fait ressortir que ces investissements généreront 101 681 nouveaux emplois, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période de l’année précédente (96824 emplois).

La répartition sectorielle de l’investissement déclaré a fait ressortir que le secteur industriel, qui contribue à hauteur de 35 % aux investissements déclarés et de 39 % aux emplois à créer, confirme son rôle central dans l’économie tunisienne.

Toutefois, il enregistre sur la même période un recul de 14,3 % des montants investis et de 29,6 % des emplois prévus par rapport à l’année précédente.

Pour le secteur des services, il occupe la deuxième position, avec 1755,4 MD d’investissements, représentant 21 % du total et 59879 emplois à créer soit 59 % de l’emploi total, d’après le même document.

Ces résultats traduisent une hausse de 75 % des investissements et de 40% des emplois par rapport à la même période de 2024.

Avec 1 685,1 MD, soit 20 % du total des investissements déclarés, le secteur des énergies renouvelables se classe au troisième rang national, confirmant son importance stratégique dans la transition énergétique de la Tunisie à l’horizon 2035.

S’agissant du secteur agricole, il a enregistré 1347,5 MD d’investissements déclarés correspondant à 16% du total et à la création de 7129 postes d’emplois. Ce niveau marque une amélioration importante de 11,6% par rapport à la même période 2024, confirmant son rôle structurant dans l’économie tunisienne, notamment en matière de sécurité alimentaire et de développement régional.

Avec 645 MD d’investissements déclarés entre janvier et décembre 2025, le secteur du tourisme représente 8% du total des investissements déclarés, ce qui va permettre la création de 1718 emplois. Ce secteur affiche une progression importante de 238 % par rapport à 2024, principalement grâce à la déclaration d’un grand projet touristique à Jendouba d’une valeur de 300 MD, qui va permettre la création de 600 postes d’emploi, a fait savoir la même source.

Par type d’opération, la répartition des projets d’investissement montre une nette prédominance des opérations de créations, qui représentent 74 % du total investissement déclaré traduisant l’attractivité du pays auprès des investisseurs.

Concernant les extensions, elles représentent 23 % du total des investissements déclarés, reflétant la confiance des entreprises existantes dans l’environnement des affaires en Tunisie pour renforcer leurs capacités de production.

La répartition géographique des investissements démontre que les dix gouvernorats en tête en matière de volume d’investissements déclarés ont accaparé plus de 71 % du total national, tous secteurs confondus.

Il s’agit de Sidi Bouzid (1013,9 MD), Tunis (698,2 MD), Gabés (696,4 MD), Nabeul (673,2 MD), Gafsa (555,1 MD), Sfax (551,3 MD), Ben Arous (485,3 MD), Zaghouan (432,7 MD), Kairouan (431,8 MD) et Jendouba (376,7 MD).

Le Bilan de la TIA a fait ressortir également que les investissements déclarés dans les zones de développement régional ont atteint 4541,2 MD, soit 54% du total des investissements déclarés tirés principalement par les projets d’énergie renouvelable.

La répartition par structure du capital a révélé que l’investissement national a représenté, en 2025, 65 % du total déclaré, ce qui va permettre la création de 87334 postes d’emploi.

De leur côté, les investissements à participation étrangère ont atteint un volume de 2922,5MD, soit 35 % du total. Ces projets à participation étrangère devraient permettre la création de 14347 postes d’emploi, représentant 14% de l’ensemble des emplois déclarés.

S’agissant de la répartition par type de projet, le bilan a fait savoir que 14 Projets d’Intérêt National (PIN) ont été déclarés auprès de la TIA pour un montant total de 2675,3 MD, ce qui représente 32% du volume global des investissements déclarés. Ces projets vont permettre la création de 2798 postes d’emplois.

Il s’agit de cinq projets dans les Energies Renouvelables (Kairouan, Sidi Bouzid, Gabés, Gafsa), de cinq projets dans le domaine de l’industrie (Ben Arous, Gabés, Nabeul, Sousse, Zaghouan), de deux projets dans le secteur du Tourisme (Jendouba et Tunis) et de deux projets dans le domaine des Services (Ben Arous, Tunis).

Par district, le deuxième district (Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Tunis et Zaghouan) accapare 31,9% des investissements déclarés, le quatrième district (Gafsa, Sfax, Sidi Bouzid et Tozeur) a attiré 26,4% des investissements, le troisième district (Kairouan, Kasserine, Mahdia, Monastir, Sousse et Siliana) accapare 17,1% des investissements.

Les cinquième (Kébili, Médenine, Gabès et Tataouine) et premier (Bizerte, Béja, Jendouba et Le Kef), districts ont attiré respectivement 13,4% et 11,2% du total des investissements déclarés.

La TIA a réaffirmé dans ce cadre son rôle de facilitateur stratégique pour positionner la Tunisie comme hub d’investissement compétitif en Méditerranée et demeure engagée à accompagner les investisseurs nationaux et internationaux dans la concrétisation de projets créateurs de valeur durable et d’emplois qualifiés.