Le taux de remplissage dans les barrages et lacs de montagne au gouvernorat de Siliana a nettement augmenté grâce aux quantités importantes de pluies enregistrées récemment dans la région.

En effet, le volume total de rétention d’eau dans les trois principaux barrages de la région, à savoir barrage Siliana, barrage Remil et barrage El Akhmes a dépassé actuellement 16,5 millions mètres cubes, soit un taux de remplissage respectivement de 46%, 100% et 10%, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional au développement agricole Jamel Ferchichi.

Par ailleurs, le volume de remplissage au niveau des barrages colinéaires dont le nombre est de 38 barrages a atteint 15 millions m3 alors que celui dans les lacs colinéaires au nombre de 154 lacs dans la région est estimé à présent à 1,65 million m3.

Le responsable a souligné que ce stock d’eau contribuera à la reprise des activités agricoles dans les zones d’irrigation après 7 ans de sécheresse, notamment au niveau des zones situées près du barrage de Siliana où se trouvent deux grandes superficies irriguées s’étendant sur 4 mille hectare entre les délégations de Larousa et Gaafour.