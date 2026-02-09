La municipalité de Menzel Farsi relevant de la délégation de Moknine (gouvernorat de Monastir) a achevé les travaux de bitumage d’un certain nombre de routes avec du béton bitumineux, pour un coût d’environ 324 mille dinars.

Les travaux ont concerné en particulier l’avenue 2 mars, l’avenue El Alfa, deux rues dans les quartiers Ouled Moubarak et Ouled Mouammar à Chouachine, la rue Hajj Fraj El-Ajimi, rue El-Yemen, rue d’Egypte, rue Mohamed Ali El-Hami et la rue Sahel, selon la page Facebook officielle de la municipalité.

Il est à noter que ce projet devrait normalement être mis en œuvre en 2020, mais une deuxième tranche a été ajoutée en 2022 avec des fonds initiaux estimés à 200 mille dinars. Plus tard, un montant d’environ 127 mille dinars a été additionné, et l’accord a été attribué, après approbation par le commissaire des dépenses publiques, à la société générale des entreprises, pour un montant total de 327 mille dinars. L’entrepreneur a obtenu une autorisation administrative pour commencer les travaux le 12 novembre 2025.