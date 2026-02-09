Le Jury de la 11ème édition du Festival international Panorama du court métrage ((Panorama International Short Film Festival – PISFF) a décerné 8 prix dans les compétitions de fiction, documentaire, animation et école, à la cérémonie de clôture organisée samedi au Cinéma Amilcar à la capitale, a déclaré à l’agence TAP, le directeur du festival, Kamel Aouij. Le seul film tunisien qui ait reçu une Mention spéciale est “Tribus” réalisé par Youssef El Ghariani de la compétition des films d’école.

Voici la liste des Prix de la onzième édition du PISFF :

Compétition des courts métrages de fiction

– Meilleur film : “Ne réveillez pas l’enfant qui dort” réalisé par Kevin Aubert, coproduction – France, Maroc, Sénégal

– Mention spéciale : “AMAZEZE” réalisé par Jordy Sank – Afrique du Sud

Compétition des courts métrages documentaires

– Meilleur film : “Chal Khatha” réalisé par Zain Shakir – Pakistan

– Mention spéciale : “The Angels” réalisé par Mahdi Zamanpoor Kiasari – Iran

Compétition des courts métrages d’animation (Film d’animation)

– Meilleur film : “In the Shadow of the Cypress” (Kanoon) réalisé par Hossein Molayemi et Shirin Sohani – Iran

– Mention spéciale : “In Our Hands” réalisé par Camillo Sancisi – Italie

Compétition des films d’école

– Mention spéciale : “Tribus” réalisé par Youssef El Ghariani – Tunisie.

– Meilleur film : “Le Caire” réalisé par Ahmed Alaa Ismail – Égypte

Les membres du jury qui ont sélectionné les films choisis pour cette édition sont Slim Belhiba (réalisateur), Hedia Ben Achour (réalisatrice) et Lilia Ben Achour (directrice artistique).

Le directeur du Festival international Panorama du court métrage a ajouté que le film de clôture choisi pour cette édition a été ” Sache que tu es écoutée ” (I know you can hear me) de Youssef Salhi (Palestine) avec Kamel El Basha et la chanteuse Amal Murkus, en hors compétition et en première tunisienne, car il a déjà été présenté en ouverture du Festival international du court-métrage du Caire.