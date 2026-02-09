Le Théâtre de l’Opéra de Tunis vibrera, à partir du 9 février, au rythme de la 2ème édition de Juste Debout Tunis, l’un des plus grands événements internationaux dédiés à la danse urbaine.

Organisé en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie, la Délégation de l’Union Européenne et le Goethe-Institut Tunisie, ce festival promet de mettre en lumière la diversité, la créativité et la passion des danseurs venus des quatre coins du monde.

Porté par un immense succès lors de sa première édition, Juste Debout devient un carrefour incontournable pour la jeunesse tunisienne et internationale. De nombreux danseurs et danseuses s’affronteront sur scène pour démontrer leur virtuosité dans les quatre styles de danse debout : popping, locking, house et hip-hop.

Durant toute la semaine précédant la compétition, des workshops gratuits animés par des figures emblématiques de la scène mondiale de la danse permettront aux passionnés de se perfectionner dans ces disciplines. Ces ateliers auront lieu du 9 au 12 février, offriront aux danseurs tunisiens une occasion unique de se former auprès de Boubo, Masato, Kwame et Hya, des danseurs et juges internationaux renommés.

Les sélections finales se dérouleront le 13 février 2026, en public, sur la scène du Théâtre de l’Opéra de Tunis. Elles permettront de désigner les meilleurs talents, qui auront la chance de représenter la Tunisie à la finale mondiale qui se tiendra à Paris, les 7 et 8 mars 2026.