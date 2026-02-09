Les travaux de réalisation d’une station de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ont été lancés, samedi, dans la délégation de Djerba Ajim (gouvernorat de Médenine).

Porté par un investisseur privé, le projet mobilise un budget de 3 millions de dinars et prévoit une capacité installée de près de 2 mégawatts, équivalente aux besoins énergétiques d’environ 2 000 foyers.

L’infrastructure s’étendra sur 2,5 hectares et comprendra 2 800 panneaux solaires d’une puissance unitaire de 715 watts, a indiqué le promoteur du projet, Mohamed Kassouala.

Il a souligné, dans une déclaration à l’Agence TAP, que la mise en œuvre de cette station “témoigne du soutien de l’État aux investissements dans les énergies renouvelables et de son encouragement aux initiatives privées portées par les jeunes promoteurs”.

Le projet s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique, qui vise à renforcer la production d’électricité à partir de sources renouvelables dans l’optique de réduire le déficit énergétique du pays et d’améliorer son autonomie.

La future station contribuera ainsi à sécuriser l’approvisionnement énergétique, à diminuer les coûts de production, à dynamiser l’investissement local et à créer des emplois, tout en favorisant l’intégration territoriale.

Elle permettra également de réduire les émissions de carbone, conférant ainsi au projet une portée économique, sociale et environnementale notable.

La station, dont le coup d’envoi officiel a été donné, samedi, par le gouverneur de Médenine, Walid Taboubi, en présence du député Badis Belhaj Ali et de plusieurs cadres régionaux et locaux, devrait entrer en exploitation l’année prochaine.

Ce nouveau projet s’ajoute à une première station photovoltaïque réalisée en 2024 dans la même délégation, d’une capacité de 1 mégawatt, déployée sur 1,5 ha et équipée d’environ 2 000 panneaux solaires de 510 watts chacun.